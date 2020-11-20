إنفراجة فنية في ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، مساء الخميس، عن وجود إنفراجة فنية جديدة داخل نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد استعادة لاعبان من نجوم الفريق، والمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل مباراة ليستر سيتي ، في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

ويعاني فريق ليفربول، خلال الفترة الأخيرة، وخاصة ذلك بعد تعرض مجموعة قوية من اللاعبين للإصابات خلال فترة التوقف الدولي الحالي، خلال المشاركة مع منتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق ليستر سيتي، على ملعب أنفيلد، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد النادي عبر الموقع الرسمي، أن خضوع لاعبي الريدز لجلسة تدريبية مساء أمس الخميس في إطار الاستعداد لمباراة الأحد.

وأضاف: أن الريدز لديهم عدد كبير من النجوم الغائبين للإصابة، وظهر الثنائي تياجو ألكانتارا وفابينيو في مركز التدريبات الجماعية وجاهزون للمشاركة في لقاء الأحد.

ومن المقرر أن يغيب فيرجيل فان دايك وجو جوميز على المدى الطويل بسبب إصابات في الركبة، وترينت ألكسندر أرنولد لأسبوعين آخرين بسبب شكوى في الساق.

قرر الألماني ‏يورجن كلوب مدرب ليفربول تصعّد 8 لاعبين من أكاديمية الريدز لمواجهة الإصابات قبل مباراة الأحد ضد ليستر سيتي، أبرزهم بيلي كوميتيو. وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا غدا الجمعة من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

ويعاني الثننائي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تعرضهما للإصابة أثناء التواجد مع منتخب مصر في المعسكر الأخير قبل لقائي منتخب توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون .

وفاز منتخب مصر على منتخب توجو في جولتي الثالثة والرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.

ويتبقى لمنتخب مصر نقطة وحيدة من أجل الصعود رسميًا لكأس الأمم الإفريقية والتواجد في النسخة القادمة التي سيتم خوضها في دولة الكاميرون.