حسام البدري: أحمد فتحي تحت أنظار جهاز المنتخب والباب مفتوح أمامه

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن موقفه من ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد فتحي لاعب كبير وهو تحت انظار جهاز المنتخب".

وتابع: "الباب مفتوح أمام أحمد فتحي في المنتخب وكما أكدت أنه لاعب كبير وإضافة للمنتخب، ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة والباب لم يغلق أمام أحمد فتحي".

ولفت حسام البدري:" قدمت للمنتخب وجوها جديدة تشارك لاول مرة في تشكيل المنتخب وانا كنت عايز الـ3 نقاط فقط من مبارة توجو بعيدا عن الاداء ". وأكمل حسام البدري:" مفيش حد شاف الظروف والواقع داخل المنتخب، في الفترة الأخيرة واجهنا فترات استثنائية.