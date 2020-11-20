حسين لبيب: لا نية لتأجيل بطولة العالم لكرة اليد للرجال بمصر

وكشف مدير بطولة العالم أن لجنة التفتيش بالإتحاد الدولي لكرة اليد زارت الصالات الأربع التي ستقام عليها البطولة بدءا من الصالة الكبري في إستاد القاهرة التي تستوعب مدرجاتها ل ٢٢ ألف متفرج ثم صالة برج العرب التي تستوعب ٣٢٠٠ متفرج ووصولا لصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تكفي مدرجاتها لإستيعاب ٥٥٠٠ متفرج وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي تمتليء مدرجاتها لسعة ٤٥٠٠ متفرج ، موضحا أن الإستادات الجديدة وعملية التجديد والإحلال في صالة إستاد القاهرة نالت إعجاب اللجنة بدون إبداء أية ملحوظات سلبية بل كانت جميع التعليقات بها إشادة بالملاعب التي أصبحت جاهزة لإستقبال المنافسات .

وزارت لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة اليد الأربعاء الماضي، استاد برج العرب بالإسكندرية للوقوف على آخر التجهيزات لاستقبال منافسات بطولة العالم للرجال رقم ٣٢ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ من يناير المقبل.

تقام منافساتها في ٤ صالات هي الصالة الكبرى باستاد القاهرة وصالة استاد العاصمة الإدارية الجديدة وصالة ٦ أكتوبر وصالة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة مالية بلغت ٤ مليارات جنيه، نظرا لتشييد صالاتين جديدتين هما العاصمة الإدارية و٦ أكتوبر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الصالة الكبرى باستاد القاهرة من أرضيات وأسقف وقاعات وغرف خلع الملابس، وكذلك أرضية الملعب ومدرجات الاستاد الذي يستوعب ٢٢ ألف متفرج وتقام عليه مباريات منتخب مصر طوال فترة البطولة وبنفس عملية التجديد والإحلال بصالة برج العرب التي تتسع مدرجاته لـ ٣٢٠٠ متفرج.

ونال تطوير استاد القاهرة إعجاب لجنة التفتيش بالإتحاد الدولي المكونة من ٥ أفراد، وتأكدوا أن اللجنة المنظمة باتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، المسئول عن عملية الإنشاءات باللجنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نفذوا طلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من تجديد وإحلال صالة استاد القاهرة الدولي وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي.

وستزور لجنة التفتيش غدا صالتي العاصمة الإدارية الجديدة وصالة استاد ٦ أكتوبر بعد أن انتهت العملية الإنشائية تماما بهاتين الصالتين وباتت جاهزة لإقامة المنافسات عليها قبل انطلاق البطولة بشهرين.

كانت لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي وصلت القاهرة مساء أمس الأول، الاثنين، وزارت صالة استاد القاهرة أمس وتأكدوا من تغيير أرضية الملعب لكي توافق المعايير الدولية وأصبحت جاهزة لإقامة المباريات عليها.

وصرح حسين لبيب، مدير بطولة العالم، بأن جميع الأمور الإدارية والإنشائية تسير بطريقة جيدة ووفقا لمعدلات التوقيت المطلوبة، موضحا أن الأجنة تباشر عملها يوميا بمركز التعليم المدني بالجزيرة المقر الحالي للبطولة.

وأشار لبيب إلى أن ٣١ دولة إضافة لمصر البلد المضيف للبطولة أكدت مشاركتها في المونديال، وسيتم إرسال تلك الدول القيمة المالية للمشاركة في بطولة العالم وفقا لقواعد الاتحاد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.