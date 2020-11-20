ألف مبروك يا كابتن مصر ... يوسف أوباما يعلن خطوبته .. صور

اعلن يوسف يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته اليوم , ونشر صورتين من خطوبتة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق اوباما على الصور قائلا " الحمدلله " وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ألف مبروك وربنا يتمملك ع خير بإذن الله - الف مبروك ياحبيبي - ألف مبروك يا كابتن مصر - ألف مبروك يا صاحبي أخيرا - مبروك يا عم الناس - الله اكبر الف مليار مبرووووووك يا حبيبي

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الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويذكر أنه انتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس.

يأتي ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.

وقام أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادي.

وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادي وكان قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.