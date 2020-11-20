فترتي قد انتهت .. أسطورة ريال مدريد السابق يفتح النار على إدارة النادي

تحدث كلود ماكيليلي، أسطورة ريال مدريد السابق، عن الفترة التي قضاها داخل النادي الملكي، وعن أسباب اتخاذه قرار المغادرة عن الفريق، وتعاقد النادي مع اللاعب بيكهام.

وقال كلود ماكيليلي، في تصريحات مع مجلة "FourFourTwo": " أنه خلال تواجدي شعرت أن فترتي قد انتهت في النادي وأردت المغادرة، في البداية لم أتلقى عروض، حيث لم يعتقد أي نادي أنني أستطيع مغادرة ريال مدريد" .

وتابع أسطورة ريال مدريد السابق، قائلًا: "عندما بدأت في الضغط قليلًا وتغيير الوضع سرعان ما أصبحت العديد من الفرق مهتمة بي، أخبرت مجلس إدارة ريال مدريد بهذا الاهتمام من بعض الفرق".

وأضاف: " أنه بعد الموسم الثالث لي هناك، أخبرني مجلس الإدارة أنهم سعداء جدًا بأدائي، وأخبروني سيتم مكافئتي بزيادة راتبي قليلًا في بداية الموسم الجديد، سررت بذلك، كنت في أفضل فريق في العالم، فلماذا أريد المغادرة والذهاب لنادٍ آخر".

وأوضح: " أنه بعد تلك المحادثة، تعاقد النادي مع بيكهام، وعندما عدنا من الجولة التحضيرية، قيل لي أن زيادة الرواتب غير ممكنة، وقعت على تجديد العقد بنفس الشروط عندما ذكرتهم بعرضهم السابق، أخبروني يجب أن أكون سعيدًا باللعب مع ريال مدريد، وإذا صح التعبير يجب أن أكون سعيدًا باللعب مجانًا" .

وعلق على الشائعات بوجود خلافات بين وبين اللاعبين، قائلًا: "بالفعل كانت هناك شائعات بوجود خلاف بيني وبين زملائي بسبب الرّواتب، لكنّني لم أُقارن نفسي بأي أحد ولم يكن يزعجني هذا الأمر، لم أُصر على المفاوضات، وكان تركيزي على اللعب دائمًا".

واختتم كلود ماكيليلي، تصريحاته، قائلًا: "كانوا يعتقدون بأنني سأقبل بهذا الوضع وأنني لن أتحدث مع أي ناد آخر، عندما أدركوا أن المشكلة بالغة الخطورة كانت لديهم رغبة في الرد، لكن فات الأوان حتى أنهم عادوا وعرضوا علي نفس الراتب الذي حصل عليه بعض نجوم الفريق، لكن اتخذت قرار مغادرة الفريق".

ويستعد نادي ريال مدريد ملاقاة فريق فياريال غدًا السبت ، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز

وخسر فريق ريال مدريد من نظيره فالنسيا بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.