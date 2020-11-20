نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يكشف عن تأثير غياب محمد صلاح على المنتخب أمام توجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الوطني الأول الفوز على توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه سعيد بالفوز في مبارتي توجو وتحقيق الـ6 نقاط المهمة، مشيرًا إلى إصرار وإلتزام اللاعبين موجهًا لهم الشكر على الجهد الذي بذلوه.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "افتقدنا محمد صلاح وأفتقدنا أكثر من لاعب وافتقاد صلاح خسارة كبيرة".

وتابع: "الجميع استغرب من استبعاد بعض اللاعبين ولكن القرار كان سليم ولم نعاني من أي أزمات أو تأثر بالإصابات ووضعنا سيناريوهات لتعويض صلاح والغيابات".