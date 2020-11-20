طارق السيد: أحمد فتوح ظهر بشكل مغاير تمامًا لما كان عليه في الزمالك

أشاد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه أحمد فتوح ‏الظهير الأيسر للنادي الأبيض، خلال فترة اعارته لسموحة.‏ وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"فتوح ظهر بشكل مغاير تمامًا لما كان عليه في الزمالك ‏واكتسب المزيد من الخبرات".‏ وأنهى حديثه:"فتوح اتقرص ودنه بالاعارة وفاق لنفسه وأظهر مستواه ‏الحقيقي في الموسم الماضي".‏

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض ‏احترافية لأحمد فتوح، العائد مجددًا لصفوف الزمالك عقب انتهاء اعارته ‏لسموحة.‏ وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلًا مع الزمالك ‏واللاعب يمتلك عروضًا للاحتراف من البرتغال".‏ وشدد السيد على القدرات الفنية التي تؤهل فتوح للتألق في حالة ‏الاحتراف.‏

وعلى هامش مران الزمالك اليوم حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك على راحة سلبية من مران الفريق اليوم الخميس.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق إن حازم سيخضع لفحوصات طبية ومسحة جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر بعدما أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

وعن حالة المدرب العام المصاب بكورونا مدحت عبد الهادي قال طبيب الزمالك أن حالته مستقرة وفي حالة تحسن مستمر، وقريب من العودة لممارسة مهام عمله مع الفريق.

وشدد أسامة على أن مدحت عبد الهادي سيخضع لمسحة طبية أخرى في اليومين المقبلين.

وانتظم اللاعبون الدوليون للزمالك في مران اليوم الخميس بعد عودتهم من منتخب مصر الذي واجه توجو مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وعاد للمران كل من طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد أبوجبل وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء من المنتخب الأول، ومحمد عبد السلام من المنتخب الأولمبي.

وأدى طارق والونش وعبد السلام تدريبات خاصة بالركض حول الملعب.

فيما أدى أبو جبل تدريباته الاعتيادية رفقة حراسة المرمى.

وخضع مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأول لتدريبات منفردة على هامش المران الجماعي.

ويعاني مصطفى من إجهاد عضلي خفيف بعد المشاركة في مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك محمود علاء في المران الجماعي بعدما غاب عن مباراتي توجو، وخاض زيزو التدريبات كاملة.