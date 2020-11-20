وكيل جيرالدو: اللاعب لن يرحل عن الأهلي لنادي يعطيه مقابلا ماديا أقل

كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي ، عن شرط اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع إدارة النادي عقب مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

وقال هشام بن صالح وكيل جيرالدو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "جيرالدو لاعب دولي ويلعب في الأهلي المصري وقيمته ثابتة في المنتخب، وهو لن ينتقل لناد يحصل فيه علي مقابل مادي أقل مما يحصل عليه في الأهلي وهو شرطه الوحيد". وأضاف: "من رأيي جيرالدو سيلعب في الأهلي داخل مصر أو سينتقل إلى الخارج ولن يلعب في أي ناد أخر داخل مصر". وواصل: "سأتحدث مع الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بشأن مصير جيرالدو، لأنه حاليًا كل التركيز ينصب على المباراة، وأتمنى أن يحصد اللاعب اللقب مع فريقه".

ينتظم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده. وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وخضع فريق الأهلي لاختبار «رابيد تيست» قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.