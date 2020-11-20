منتخب الكرة النسائية يختتم التجمع الثالث استعدادا لتصفيات إفريقيا

فيما قال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء ٨ حارسات للمنتخب الأول و ٧ حارسات تحت ٢٠سنة، مشيرا إلي أن بعضهن تحت ٢٠ سنه ولا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول، و تم استدعائهن للوقوف علي مستوياتهن وسيشاركن مع الأندية في دورى تحت ٢٠ سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.

واكد أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، رضاه عن المستوى بوجه عام، مشيرا إلي أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات بسبب كم التدريبات وتلقينهن تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية، وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

انطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الاول والآنسات تحت 20 سنة، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية لمتابعة المران للوقوف علي آخر الاستعدادت .

انطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الاول والآنسات تحت 20 سنة، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية لمتابعة المران للوقوف علي آخر الاستعدادت .

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وأضافت،أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول .