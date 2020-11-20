طبيب المنتخب: لا أعرف كيف أصيب صلاح بكورونا ومحمد هاني سيلحق بمباراة نهائي إفريقيا

وقال ابو العلا في تصريحات تليفزيونية : " نتعامل مع فيروس عمره 10 أشهر أو أقل وليس 20 عامًا، لذلك لا أعرف كيف وأين أصيب صلاح، لدينا 3 حالات كورونا كلها للاعبين محترفين جاءوا من الخارج، ربما يكون ذلك علامة على شيء، لكن أفضل أن يتحدث متخصص في علم الوبائيات لأنني لست كذلك". وتابع طبيب المنتخب :"حالة محمد صلاح مستقرة تمامًا، وكذلك محمد النني، نتعامل مع ناديي ليفربول وأرسنال باستمرار ونرسل لهم التقارير، ولم نسمع سوى الشكر والثناء على طريقة العلاج والبروتوكول المصري المتبع مع اللاعبين". وأضاف أبو العلا :"أجرينا 6 مسحات للاعبي المنتخب، بمعدل مسحة كل 3 أيام أو أقل، وهي طريقتنا الوحيدة للاكتشاف المبكر لأي حالة في صفوف الفريق".

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أنه لا يعلم كيف وأين أصيب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي كاشفًا عن موقف محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي من مباراة نادي الزمالك القادمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل : " محمد هاني تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة من الدرجة الاولى وهي أبسط الدرجات من الإصابة".

وأستكمل : " هاني خرج من الملعب في مواجهة توجو، لم نخاطر به، وأجرى أشعة بعد المباراة مباشرة ووجدنا أن الإصابة ليست كبيرة ولكن فرص لحاقة بالمباراة الثانية أمام توجو ليست كبيرة في ظل ان الفترة بين المباراتين 3 أيام فقط، ولذلك فضل الجهاز الفني عودته للنادي للحصول على فترة العلاج اللازمة"

وأتم : " بالتالي الإصابة بسيطة وسيلحق اللاعب بنهائي دوري أبطال إفريقيا ".

من المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك ، يوم الجمعة القادم من الشهر الجاري ، على ملعب إستاد القاهرة ، وذلك ضمن إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة بدون جمهور حتى الآن نظرًا لأسباب أمنية مشددة ، ويعاني النادي الأهلي من إصابات على مستوى اللاعبين الدوليين أمثال محمود كهربا وأيمن أشرف حيث أصيب الأول بفيروس كورونا المستجد وموقفه غير واضح من المباراة حتى الآن بينما الأخير شارك في التدريبات الجماعية وجاهز للمشاركة في اللقاء.