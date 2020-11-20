منتخب الشباب يواجه السويس وديا استعدادا لدورة تونس

يخوض فى تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة منتخب مصر للشباب دون 20 عاما، مباراة ودية أمام فريق منتخب السويس على ملعب إستاد السويس، ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

واختتم منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته استعدادا للقاء الودي أمام منتخب السويس اليوم الجمعة فى إطار الإستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وتجرى محاولات مكثفة من جانب عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب من أجل الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر للمشاركة ضمن فعاليات دورة شمال إفريقيا والمؤهلة لامم افريقيا فى المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.

وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، مؤخرا، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رييع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.

وخاض منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مباراة ودية أمام فريق نجوم المستقبل استعدادا للمشاركة في دورة تونس المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

وانتظم أحمد عيد ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك في تدريبات منتخب الشباب، تحت 20 عاما، تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني.

ودخل 27 لاعبا بقائمة شباب الفراعنة، معسكرا مغلقا، بداية من اليوم، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.