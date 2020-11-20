أخبار الرياضة.. شرط جيرالدو للرحيل عن الأهلي .. لاعب الزمالك يعلن خطوبته .. وطائرة مجهزة للنني وصلاح للعودة إلى إنجلترا

ينشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية والعربية والتي جاءت على مدار اليوم الجمعة ، وذلك من خلال السطور التالية :.

كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي ، عن شرط اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع إدارة النادي عقب مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وكيل جيرالدو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "جيرالدو لاعب دولي ويلعب في الأهلي المصري وقيمته ثابتة في المنتخب، وهو لن ينتقل لناد يحصل فيه علي مقابل مادي أقل مما يحصل عليه في الأهلي وهو شرطه الوحيد".

اعلن يوسف يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته اليوم , ونشر صورتين من خطوبتة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وعلق اوباما على الصور قائلا " الحمدلله " وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ألف مبروك وربنا يتمملك ع خير بإذن الله - الف مبروك ياحبيبي - ألف مبروك يا كابتن مصر - ألف مبروك يا صاحبي أخيرا - مبروك يا عم الناس - الله اكبر الف مليار مبرووووووك يا حبيبي

كشف أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز عن كواليس رحيله من النادي الأهلي ، وتفاصيل مع حدث معه في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش. ورحل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ، وقدم مستويات ميزة مع الفريق الأحمر واستطاع الفوز ببطولة الدوري مع الفريق.

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا غدا الجمعة من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

كشف اتحاد الكرة عن ايجابية المسحة الثالثة للثنائي محمد صلاح والنني نجمي المنتخب المصري بعد خضوعهما لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرة أخرى، لتستمر إصابتهما وهو ما سيسبب معاناة لفريقيهما في الفترة المقبلة.

أكد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة بـ 6 -1، تُعد حدثا تاريخيا بالنسبة له. وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6 – 1، يوم 16 مايو 2002 بمسابقة الدوري المصري الممتاز لذلك الموسم، في نتيجة تاريخية في تاريخ مواجهات القطبين ، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه للاهلي وأوتوفيستر للزمالك .