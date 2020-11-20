نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء في الأهلي بسبب نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الاستياء داخل جهاز كرة القدم في الأهلي عقب اعتراف نجم الفريق أحمد الشيخ لسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بتوقيعه لبراميدز وحصوله على 12 مليون جنيه قيمة مقدم تعاقده.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك حالة من الغضب الكبير داخل إدارة الأهلي بسبب إصرار الشيخ على تلك الخطوة وتوقيعه قبل حصوله على الضوء الأخضر من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وأعلن أحمد الشيخ عن تمسكه بخطوة الانتقال إلى براميدز في الموسم الجديد بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويواجه أحمد الشيخ صعوبة في المشاركة في مباريات الأهلي في الموسم المقبل بعد التعاقد مع صفقات جديدة وعودة بعض اللاعبين المعارين.