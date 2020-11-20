نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكيتينيو يوافق على تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام حسم موقفه في حالة تلقيه عرضًا جديدًا من برشلونة.

وأشارت صحيفة إيفينينج ستاندرد البريطانية إلى أن بوكيتينو رحل عن تدريب توتنهام في نوفمبر عام 2019 بعد سلسلة من النتائج السلبية ليتولى البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الفريق خلفًا له.

ونوهت الصحيفة البريطانية عن موقف بوكيتينو في حال تلقيه عرضًا من برشلونة علمًا بأنه رفض عرضين سابقين لتدريب الفريق الكتالوني بحكم علاقته بالجار إسبانيول.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في حال تلقي بوكيتينو عرضًا ثالثًا من برشلونة فإنه سيقبله هذه المرة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بوكيتينو رفض تدريب برشلونة عقب إقالة إرنستو فالفيردي في يناير الماضي قبل أن يكرر رفضه في الصيف الماضي عقب رحيل كيكي سيتين.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينيو مدرب ولاعب إسبانيول السابق كان قد قال في وقتٍ سابق إنه لن يدرب برشلونة أبدًا ومن المعروف أنه يرغب في قيادة ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اسم بوكيتينو ارتبط أيضًا بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في حال رحيل أي من الثنائي النرويجي أولي جونار سولسكاير أو الألماني توماس توخيل.