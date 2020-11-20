نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي ضيف قوي على نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء سيقام يوم السبت منتظر بين الفريقين.

وكان السيتي قد تعادل امام ليفربول الجولة الماضية بهدف لكل فريق بينما توتنهام فاز على ويست بروميتش بهدف دون رد.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة بينما توتنهام فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة.