نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: أجريت 7 تغييرات أمام توجو خوفًا من الإجهاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الوطني الأول الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أسباب إجراء 7 تعديلات في التشكيل خلال مواجهتي توجو.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "القرار قراري في المبارتين واحتفظت ببعض اللاعبين للمباراة الثانية أمثال طارق حامد وليا وجهة نظري".

وتابع: "هناك من ينتقد لمجرد الانتقاد ولكن الحمد لله على الفوز واجريت 7 تغييرات للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد".