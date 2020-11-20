الرياضة

حسام البدري: أجريت 7 تغييرات أمام توجو خوفًا من الإجهاد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الوطني الأول الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أسباب إجراء 7 تعديلات في التشكيل خلال مواجهتي توجو.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "القرار قراري في المبارتين واحتفظت ببعض اللاعبين للمباراة الثانية أمثال طارق حامد وليا وجهة نظري".

وتابع: "هناك من ينتقد لمجرد الانتقاد ولكن الحمد لله على الفوز واجريت 7 تغييرات للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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