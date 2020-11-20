أحمد فتوح مدافع الزمالك على رادار سبورتنج براجا البرتغالي

أكد عبد الرحمن إسماعيل وكيل أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، أن نادي سبورتنج براجا البرتغالي مهتم بالحصول على خدمات وكيله، خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الرحمن إسماعيل في تصريحات لبرنامج " نمبر وان" المذاع عبر فضائية النهار،إن نادي سبورتنج براجا مهتم بضم أحمد فتوح من نادي الزمالك".

وعاد أحمد فتوح إلى نادي الزمالك مؤخرا، بعد انتهاء إعارته مع نادي سموحة السكندري.

ونال أحمد فتوح إشادة النجم المصري محمد صلاح مؤخرا، بعد تألقه مع منتخب مصر أمام منتخب توجو، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، التي ستقام في الكاميرون.

وتفوق منتخب مصر على توجو بهدف دون رد، سجله محمود حمدي الونش.

وعلى هامش مران الزمالك، أمس، الخميس، حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك على راحة سلبية من مران الفريق.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق إن حازم سيخضع لفحوصات طبية ومسحة جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر بعدما أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

وعن حالة المدرب العام المصاب بكورونا مدحت عبد الهادي قال طبيب الزمالك إن حالته مستقرة وفي حالة تحسن مستمر، وقريب من العودة لممارسة مهام عمله مع الفريق.

وشدد أسامة على أن مدحت عبد الهادي سيخضع لمسحة طبية أخرى في اليومين المقبلين.

وانتظم اللاعبون الدوليون للزمالك في مران أمس، الخميس، بعد عودتهم من منتخب مصر الذي واجه توجو مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وعاد للمران كل من طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد أبوجبل وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء من المنتخب الأول، ومحمد عبد السلام من المنتخب الأولمبي.

وأدى طارق والونش وعبد السلام تدريبات خاصة بالركض حول الملعب.

فيما أدى أبو جبل تدريباته الاعتيادية رفقة حراسة المرمى.

وخضع مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأول لتدريبات منفردة على هامش المران الجماعي.

ويعاني مصطفى من إجهاد عضلي خفيف بعد المشاركة في مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك محمود علاء في المران الجماعي بعدما غاب عن مباراتي توجو، وخاض زيزو التدريبات كاملة.