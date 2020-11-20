بعد إصابته بكورونا.. حمدي فتحي لـ كهربا: ألف سلامة عليك

وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، رسالة دعم لصديقه بالفريق محمود كهربا بعد ثبوت إصابة الأخير بفيروس كورونا.

ونشر حمدي فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع كهربا وعلق عليها قائلا "الف سلامة عليك يا حبيبي وان شاء الله ترجع بسرعة".

وأعلن، أمس، النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة غدا السبت للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

وكشف مصدر بالأهلي أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا قائم بقوة.

وقال المصدر إن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة غدا السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن اللاعب خضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي وهناك تحذير كامل له للالتزام التام بهدف عودته للملاعب والتدريبات في غضون خمسة أيام على أقصي تقدير.

وأجرى لاعبو الأهلي «رابيد تيست» امس الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. ‏

وكشفت المصادر الخاصة أن هناك حالة من الغضب داخل الأهلي بسبب قيام محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتصوير برنامج تليفزيوني في بيروت وهو ما قد يكون السبب في إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن كهربا حصل علي إذن من الجهاز الفني بالغياب لمدة 48 ساعة وسافر الي بيروت لتصوير برنامج تليفزيوني.

وأضافت المصادر ان كهربا لم يشعر بأي أعراض ولكن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا، ومن المقرر أن يتم حسم موقفه الأربعاء المقبل في المسحة الطبية الرسمية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وذكرت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي إذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جاءت النتيجة إيجايبة .