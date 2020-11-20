يورجن كلوب: لا أهتم كثيرا بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه ليس مهتما للغاية بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي " بريمرليج"، هذا الموسم.

كان ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2018 - 2019، بعد حرمان دام 30 عاما.

وقال يورجن كلوب في حوار لصحيفة " ديلي ميل البريطانية:" آسف لقول هذا ولكن لا أهتم كثيرا في هذه اللحظة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه لن يستطيع الفريق الوصول إلى 100 نقطة، هذا الموسم، كما أن تحقيق 87 نقطة أمرا صعب أيضا.

وواصل:" إذا حققنا لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون كبيرا، علينا أن نكون صادقين في ذلك، نحن نخوض موسما مضغوطا للغاية.

وتابع:" ربما أكبر هذا ما أحبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو وجو الكثير من الفريق المتنافسة، بدايتنا هذا الموسم لم تكن سيئة جدًا، رغم السقوط أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2

كما طالب يورجن كلوب رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعودة الخمس تبديلات، في ظل الإصابات التي تضرب الفرق، بسبب ضغط المباريات.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيل محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

ومن المقرر أن يسافر محمد صلاح إلى إنجلترا اليوم، الجمعة، على متن طائرة خاصة، برفقة مواطنه محمد ا النني نجم فريق آرسنال، على أن يخضعا للحجر الصحي عقب وصولهم

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.