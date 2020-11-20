الرياضة

مصطفي كاجو ينضم للحمام المطروحي بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع مصطفي عادل" كاجو"، لاعب مصر المقاصة، والنصر للتعدين السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

جاء التوقيع في حضور رمزي حميدة، عضو مجلس الإدارة، عبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولي مهني، المدير الإداري.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام كاجو التعاقد مع عشرة لاعبين وهم: علي حسين، مدافع نادي النجوم، أكثم سمير، لاعب وسط بلدية المحلة، عماد حماد، لاعب وسط كوم حمادة، إسلام جمارك، مهاجم الأوليمبي، خالد الشيخ، لاعب الأوليمبي، أسامة رجب، لاعب سوهاج، أيمن شعبان، لاعب قنا، أوكا، حارس بني سويف، وشريف دومينيك، لاعب شباب سموحة.

ويسعي الفريق المطروحي لإنهاء احتياجاته من الصفقات المميزة خلال الفترة المقبلة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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