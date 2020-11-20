ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب موناكو، لمواصلة تربعه، على صدارة الليج 1.
وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، بسبب عدم الجاهزية الكاملة، بعد تعافيه من إصابة في الساق.
وقال توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في تصريحات صحفية، أمس، الخميس:" مبابي عاد من الإصابة بحالة ذهنية رائعة، وسعيد بمشاركته لنصف ساعة في مباراة فرنسا أمام السويد، ثم التدرب معنا بشكل طبيعي في اليوم التالي.
وتابع:": مبابي سيشارك أمام موناكو، لكن لم يتم تحديد عدد الدقائق التي سيلعبها".
وواصل:" بالنسبة لنيمار فالموقف أكثر تعقيدا، لأنه لم يشارك مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وأكتفى بالمشاركة في معنا في جزاء من مران الأربعاء، لكنه قد يشارك لدقائق أمام موناكو".
على الجانب الآخر يطمح فريق موناكو موناكو في انتزاع الفوز من العملاق الباريس للصعود إلى الوصافة مجددا.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد موناكو في المركز السادس بـ 17 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الفرنسي، رين مع بوردو، في تمام الثامنة مساء.
وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
يذكر أن الاتحاد الفرنسي، أعلن نهاية شهر أكتوبر الماضي، إيقاف كأس فرنسا رجال وسيدات دوري الهواة، والمقاطعات، والبطولات الوطنية الثانية والثالثة، إلى 1 ديسمبر المقبل، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان يتحدى موناكو في قمة نارية بالدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.