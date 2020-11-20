ميدو جابر يخوض أول تدريباته مع سيراميكا كليوباترا ..صور

خاض ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان النادي ضم اللاعب بشكل رسمي قادما من مصر المقاصة.
وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مساء أمس ضم ميدو جابر لمدة 3 مواسم، وبعدها بساعات قليلة وصل اللاعب إلى معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله المدير الإداري وليد رمضان.
وشارك ميدو جابر في المران كاملا، حيث رحب به هيثم شعبان المدير الفني للفريق في أول تدريباته مع النادي، داخل معسكر الفريق المغلق والمقام في الإسماعيلية.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.
ونجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الصفقة 14، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في إطار خطة تدعيم الفريق في مشاركته الأولى بالمسابقة المحلية.
وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع ميدو جابر قادما من نادي مصر المقاصة، أمس حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق.
ميدو جابر هو الصفقة الرابعة عشرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.
أشاد عاشور الأدهم، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا على أهمية ومميزات كل لاعب من المنضمين إلى صفوف الفريق.
وقال عاشور الأدهم في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت: "الصفقات الجديدة كلها مميزة، وتتمتع بخبرات كبيرة في الدوري الممتاز، بدأنا مرحلة الانسجام بشكل سريع".
وتابع: طموح لاعبي سيراميكا كليوباترا هو المنافسة على المربع الذهبي، وليس مجرد البقاء في الدوري أو التمثيل المشرف، مشددا على أن هذا الهدف هو توجه عام داخل النادي.
وأضاف: "صعود نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سيضيف قوة إلى المسابقة، فالنادي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى من أصحاب الخبرات والمواهب الواعدة والقوية، ومعهم جهاز فني قدير، ونتلقى كل الدعم من مجلس إدارة النادي".
وعن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قال الأدهم: "هيثم شعبان، مدير فني قوي جدًا وفرض نفسه بقوة على الساحة، هذه ليست وجهة نظري فقط، ولكنها وجهة كل اللاعبين، هيثم شعبان يمتاز بقوة الشخصية والصدق والأمانة في التعامل، لديه علم في التدريب، وخطط جديدة ومتنوعة، كل تدريباته حديثه ومتنوعة لا نمل منها، والأهم من ذلك أنه يمتلك الطموح ومجتهد إلى أقصى درجة ومحبوب من كل عناصر المنظومة، إنه مشروع يستحق كل الدعم".
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