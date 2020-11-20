ميدو جابر يخوض أول تدريباته مع سيراميكا كليوباترا ..صور

خاض ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان النادي ضم اللاعب بشكل رسمي قادما من مصر المقاصة.

وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مساء أمس ضم ميدو جابر لمدة 3 مواسم، وبعدها بساعات قليلة وصل اللاعب إلى معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله المدير الإداري وليد رمضان.

وشارك ميدو جابر في المران كاملا، حيث رحب به هيثم شعبان المدير الفني للفريق في أول تدريباته مع النادي، داخل معسكر الفريق المغلق والمقام في الإسماعيلية.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

ونجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الصفقة 14، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في إطار خطة تدعيم الفريق في مشاركته الأولى بالمسابقة المحلية. وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع ميدو جابر قادما من نادي مصر المقاصة، أمس حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق. ميدو جابر هو الصفقة الرابعة عشرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.