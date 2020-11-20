عمره تخطى الـ 23.. اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي فى أولمبياد طوكيو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير مشاركة رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز ضمن صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى نهائيات اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

ونجح منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو المقرر إقامتها فى صيف عام ٢٠٢١ بعدما حصد لقب بطولة أمم إفريقيا نهاية العام الماضي.

قال المصدر ذاته : رمضان صبحي من حقه أن يشارك ضمن منافسات أولمبياد طوكيو الذى تم تأجيله إلى ٢٠٢١ رغم تخطيه سنه ال ٢٣.

تابع : الذى يهم فى الأمر توقيت التأهل لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الى منافسات الأولمبياد وليس بعد ذلك حيث كان عمر رمضان صبحي فى تلك المرحلة العمرية للبطولة الاوليمبية.

أضاف : رمضان صبحي ليس له علاقة بشأن التأجيل وترحيل انطلاق منافسات الدورة الأوليمبية من عام ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١ بسبب انتشار فيروس كورونا.

شدد على أن ترحيل موعد ضربة البداية من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية من عام ٢٠٢٠ إلى صيف عام ٢٠٢١ قرار يعود إلى اللجنة الأولمبية الدولية ولا دخل للمنتخبات الاولمبية ولاعبيها بذلك.

يذكر أن المنتخب الأولمبي توج بلقب الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية، على إثر فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف، في المباراة الختامية للدورة التي جرت باستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تقدم المنتخب البرازيلي في الشوط الأول عبر رودريجو، ونجح المنتخب الأولمبي في قلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق كريم العراقي وأحمد ياسر ريان.

ورفع المنتخب الأولمبي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب البرازيلي عند 3 نقاط، وجاء المنتخب الكوري ثالثا برصيد نقطة وحيدة.

وانطلقت الدورة نهاية الاسبوع الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3/1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي.

وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن تلقي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عرضا من نظيره اليابانى لخوض مباراة ودية بين الساموراي واوليمبي الفراعنة فى قادم الايام فى إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في مدينة طوكيو خلال شهر يوليو من العام المقبل.