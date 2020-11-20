حالات كورونا داخل الأهلي والزمالك.. 4 إصابات في القطبين قبل نهائي دوري الأبطال



وكتب محمد حسن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الحمد لله عينة كورونا إيجابي .. أرجو الدعاء".

أثبتت مسحة كورونا لفريق الزمالك، التي ظهرت نتائجها، أول أمس، الأربعاء، إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس المرمى الصاعد بفيروس كورونا فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية لباقي اللاعبين والجهاز الفني.

وخضع الثنائي للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وفي نفس الوقت جاءت مسحة حازم إمام ظهير الفريق سلبية على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية ويجري أشعة على الصدر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

محمود كهربا: