حالات كورونا داخل الأهلي والزمالك.. 4 إصابات في القطبين قبل نهائي دوري الأبطال

وكتب محمد حسن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الحمد لله عينة كورونا إيجابي .. أرجو الدعاء".
أثبتت مسحة كورونا لفريق الزمالك، التي ظهرت نتائجها، أول أمس، الأربعاء، إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس المرمى الصاعد بفيروس كورونا فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية لباقي اللاعبين والجهاز الفني.
وخضع الثنائي للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وفي نفس الوقت جاءت مسحة حازم إمام ظهير الفريق سلبية على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية ويجري أشعة على الصدر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
محمود كهربا:
أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ، أمس، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية له اليوم قبل مران الفريق بملعب مختار التتش.
وكتب محمود كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "الحمد لله على كل شيء covid-19 دعواتكم".
وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .
وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر، أمس، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة، غدا، السبت، للوقوف على حالته الطبية.
ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مص، بسبب الإيقاف للإنذارات.
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