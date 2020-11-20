نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق على رحيل الفيراري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطي البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، الضوء الأخضر لمجلس إدارة الأبيض لإمكانية رحيل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر مسؤولي القلعة البيضاء على رحيل اللاعب بشكل رسمي سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة حال وصول عرض مناسب.

ويرى باتشيكو أن الخطوط الأمامية فى الزمالك بها تكدس كبير، ما يصعب من فرص مشاركة اللاعب بالموسم الجديد.

ويعاني مصطفى فتحى بين الحين والآخر من إصابات كثيرة، ويمتلك أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك.

تلقى فتحي في الساعة القليلة الماضية 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من برج العرب بالإسكندرية بقرار من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .