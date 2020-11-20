الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، موقفهم من التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

الأهلي يرفض ضم أحمد الشناوي

رفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة داخل مصر.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك عدم ارتياح داخل لجنة التخطيط، بشأن التعاقد مع أحمد الشناوي لاعب بيراميدز لأسباب فنية.

وأوضح المصدر أن مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فضلوا فكرة التعاقد مع المهدي سليمان على حساب أحمد الشناوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي سياق آخر يستعد مسؤولو الأهلي لإبرام صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، حيث ينتقل أحمد الشيخ لاعب الأحمر إلى الفريق السماوي، نقابل انتقال محمد حمدى إلى القلعة الحمراء.