نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد ينتقد جدول مباريات الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد بإن اللاعبين بحاجة للحماية من جدول المباريات المزدحم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف اللاعب السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، أن اللاعبين يتعرضون لضغوطات أكثر من المواسم الماضية.

وتابع لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :" أنا قلق جراء رؤية الإصابات العضلية التي تزايدت عبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال المدير الفني لتشيلسي: "الأرقام موجود ة إذا ما أراد الناس التأكد منها، إنه أمر واضح للغاية".

وأضاف: "هناك علاقة بين لعب مباراة بعد أخرى بدون مباريات استعدادية للموسم، جدول المباريات صار أكثر أزدحاما ".

وأكد لامبارد: "مع العديد من الأشياء التي تغيرت بسبب كورونا، ومشروع إعادة المسابقات والموسم الحالي، نحن بحاجة إلى النظر لأفضل طريقة ممكنة للتغير وأنا أعتقد أنه لا يوجد صعوبة في إجراء حوار".

واستطرد : "الجواب هو التوقف عن الحديث والعمل على ذلك ".

وقال لامبارد إن لاعبي تشيلسي سيكونون بالتأكيد متعبين خلال التوقف الدولي ، بسبب السفر.

واختتم لامبارد تصريحاته قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل: "إنها ليست الطريقة المثلى على الإطلاق للاستعداد لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي يعد بمثابة علامة تجارية رائعة في جميع أنحاء العالم".