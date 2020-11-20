كلوب عن معاناته مع فترة التوقف الدولي: فقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات

وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية:" لست من أشد المعجبين بفترة التوقف الدولي، يمكنكم أن تسألوا زوجتي، قضينا وقتا غريبا بالنسبة لنا، وفقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات.
وعن إصابة جوميز، قال يورجن كلوب:" لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي لوصف ما يدور بداخلي، الجميع يعلم أن الإصابة كانت خطيرة، لكن في النهاية الإصابات هي جزء من لعبة كرة القدم، وهذا شئ مقلق لنا باستمرار".
وتابع:" بالنسبة لـ فان دايك فإن إصابته لم تكن بسبب ضغط المباريات، بل كانت بسبب تدخل غريب من قبل بيكفورد " حارس مرمى إيفرتون".
وواصل:" عدم تطبيق نظام التبديلات الخمسة لم يكن في صالح أندية البريميرليج، كل الدوريات الأخرى طبقت هذا النظام".
واستطرد:"
وأشار:" لقد كافحنا بقوة من أجل الحصول على العطلة الشتوية، في الموسم العادي، لكن هذا الموسم ليس ساعديا، هذا الموسم أقصر 4 أسابيع من أي موسم مضى".
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيل محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.
ومن المقرر أن يسافر محمد صلاح إلى إنجلترا اليوم، الجمعة، على متن طائرة خاصة، برفقة مواطنه محمد االنني نجم فريق آرسنال، على أن يخضعا للحجر الصحي عقب وصولهم
ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.
وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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