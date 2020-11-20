كلوب عن معاناته مع فترة التوقف الدولي: فقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن معاناته، خلال فترة التوقف الدولي " أسبوع الفيفا".

وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية:" لست من أشد المعجبين بفترة التوقف الدولي، يمكنكم أن تسألوا زوجتي، قضينا وقتا غريبا بالنسبة لنا، وفقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات.

وعن إصابة جوميز، قال يورجن كلوب:" لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي لوصف ما يدور بداخلي، الجميع يعلم أن الإصابة كانت خطيرة، لكن في النهاية الإصابات هي جزء من لعبة كرة القدم، وهذا شئ مقلق لنا باستمرار".

وتابع:" بالنسبة لـ فان دايك فإن إصابته لم تكن بسبب ضغط المباريات، بل كانت بسبب تدخل غريب من قبل بيكفورد " حارس مرمى إيفرتون".

وواصل:" عدم تطبيق نظام التبديلات الخمسة لم يكن في صالح أندية البريميرليج، كل الدوريات الأخرى طبقت هذا النظام".

واستطرد:"

وأشار:" لقد كافحنا بقوة من أجل الحصول على العطلة الشتوية، في الموسم العادي، لكن هذا الموسم ليس ساعديا، هذا الموسم أقصر 4 أسابيع من أي موسم مضى".