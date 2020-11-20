مركز التسوية والتحكيم: وقف مزايدة نادي الجزيرة للمطورين العقاريين

أصدرت المحكمة الرياضية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار محمد محمد عبد النبي، وعضوية كل من المستشارين حسن أبو الوفا وعلاء الدين كمال وأمانة سر محمد إسماعيل عبده حكما بإيقاف المزايدتين المحدد لفتح مظاريفهما غدا الأحد والتي تتعلق بإدارة وتشغيل فرع لنادي الجزيرة بالتجمع الخامس والساحل الشمالي بين الشركات العقارية تحت مسمي " مطورين عقاريين " بنظام المشاركة بالإيراد .

وذلك في القضية المرفوعة من الدكتور حسن الشافعي وعدد من الأعضاء المنضمين إليه ضد رئيس مجلس إدارة النادي " بصفته " في الدعوي المستعجلة برقم "٣٦" ق ٤ لعام ٢٠٢٠ .

وأرجعت المحكمة في حكمها بإيقاف المزايدتين لعدم إتباع مجلس إدارة نادي الجزيرة لنص اللائحة الأساسية للنادي وتحديدا المادة "٩" من الفصل الثاني للائحة والتي تستوجب حصول مجلس إدارة الجزيرة علي موافقة الأعضاء في جمعية عمومية غير عادية أولا قبل الإعلان عن المزايدة .

ويحق لمجلس إدارة النادي الطعن علي قرار المحكمة الرياضية في نفس الجهة خلال المدة القانونية التي حددها قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وذلك خلال أسبوع من صدور الحكم .

وسيتم إخطار الجهات الأربعة الرسمية بالحكم لتنفيذه وهم وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ونادي الجزيرة وذلك بدء من اليوم .

كان الجزيرة قد أعلن عن مزايدة للمطورين العقاريين في الصحف القومية خلال الفترة الماضية بدون العرض علي الجمعية العمومية غير العادية للنادي وفقا للائحة التي وافق عليها ١٩ ألف عضو في المجلس السابق برئاسة اللواء عاصم عباس ، مما دفع عدد من أعضاء النادي لجمع توقيعات من الأعضاء بلغ حتى الآن ١٤٥٠ عضوا من أصل ٢٦٦٧ عضوا هو العدد القانوني في اللائحة للمطالبة بعقد عمومية غير عادية للمشاركة في القرار وعرض الأمر عليهم بالموافقة أو الرفض في الجمعية العمومية التي يجب حضور عدد ٤ ألاف عضو فيها عند عقدها للتصويت علي القرار .

الجدير بالذكر أن منى عواض عضوة المجلس تقدمت بإستقالة مسببة من مجلس الإدارة وهي الإستقالة الثانية التي يشهدها للمجلس الحالي بعد إستقالة نائب الرئيس شريف سيف النصر .