استعدادا لنهائي دوري الأبطال.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الاثنين المقبل

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.

ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ويخوض الزمالك تدريبه في الثالثة عصرا اليوم بالنادي قبل السفر إلى السويس.

وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فكرة خوض تدريب اليوم باستاد السويس الجديد استعدادا للقاء نادي مصر المقرر له غدا في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو خوض التدريب في الثالثة عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة على أن يختار الجهاز الفني للفريق القائمة التي ستخوض المباراة عقب المران.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم في المعسكر المغلق لشرح بعض الأمور الفنية والحديث عن لقاء نادي مصر .