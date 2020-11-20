رسميا.. القاهرة تحتضن السوبر الأفريقي 2020 بدلا من قطر

كان السوبر الإفريقي أقيم في العامين الأخيرين في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي. ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما. لكن مع اقتراب نهائي الأحلام بدأت الأزمات تضرب القطبين، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يوجد 3 حالات حاليا في نادي الزمالك، وحالة وحيدة في الأهلي.

على صعيد أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، جولة في ستاد القاهرة الدولي تضمنت ارض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدراجات. بدا صبحي جولته بتفقد الاستاد الرئيسي والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف علي اخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة النهائي الافريقي لبطولة دوري ابطال افريقيا المرتقبة يوم 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك. أعقبها جولة بالصالة المغطاة وتفقد اعمال التطوير بها استعدادا لبطولة العالم لليد 2021، مشددا علي الانتهاء من عملية التطوير في المواعيد المحددة من اجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعدادا للبطولة. وانهي صبحي جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الأعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه للإفتتاح. اكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة ستاد القاهرة وباقي الاماكن لتكون علي استعداد تام لاستقبال كبري البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الامر الذي يؤكد قدره الدولة المصرية علي استضافة كبري الاحداث المختلفة في مختلف الرياضات. يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يجمع فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في ختام أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى القارة الإفريقية في منافسات الأندية. وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مبينًا أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد. ودعا الدكتور أشرف صبحي الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة، وإعلاء الروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، والبعد عن التعصب الكروي، فالفائز في النهاية سيكون فريقًا مصريًا وأشار الى أن ملف حضور الجماهير للمباراة يوم 27 نوفمبر جاري مناقشته مع الجهات المعنية وما زال القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وسيلتقي الفائز منهما مع نهضة بركان على كأس السوبر بعدما توج الفريق المغربي بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. القاهرة تحتضن السوبر الأفريقي 2020 بدلا من قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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