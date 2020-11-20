فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، على إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق بعد عودته إلى التدريبات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الاستفادة من لاعب آخر بالقائمة، من أخر المنافسة على البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع كريم نيدفيد خلال الفترة المقبلة لابلاغه بالقرار.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد اتفقوا مع كريم وليد نيدفيد، على رفع اسمه من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد وصول التقارير الطبية التي تخص حالته من المانيا.

وأكدت التقارير أن كريم نيدفيد لن يتم انتظامه في التدريبات بشكل طبيعي قبل شهر يناير المقبل، لذلك تم الاتفاق مع اللاعب على رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد المقرر ارسالها نهاية شهر نوفمبر الجاري.