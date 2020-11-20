نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكنباور: أثق في لوف مع المنتخب الألماني يجب إعادة مولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الأسطورة فرانز بيكنباور بأن يؤيد ليواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، رغم الهزيمة الثقيلة للفريق أمام نظيره الإسباني صفر / 6 في دوري أمم أوروبا، لكنه نادى في الوقت نفسه بإعادة توماس مولر لاعب خط وسط بايرن ميونخ إلى صفوف المنتخب.

وقال بيكنباور في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة :"بالطبع يجب أن يستمر (لوف) ويخوض كأس الأمم الأوروبية (المقررة في العام المقبل). وهذه المباراة ستساعده على معرفة المزيد."

وكانت الهزيمة التي تلقاها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي في أشبيلية، هي الأسوأ للمنتخب الألماني في المباريات الرسمية وغيرها منذ 89 عاما.

ونادى بيكنباور المدرب لوف بإعادة مولر إلى المنتخب، وذلك بعد أن أعلن لوف في العام الماضي استبعاد مولر وجيروم بواتينج وماتس هوملز من صفوف المنتخب بشكل نهائي لمنح الفرصة للاعبين الأصغر سنا.

وقال بيكنباور الذي كان قائدا لمنتخب ألمانيا الغربية المتوج بلقبي يورو 1972 وكأس العالم 1974 :"توماس مولر سيعيد المنتخب إلى حالته الجيدة. كما يكون الحال في بايرن ميونخ في اللحظات العصيبة."

ولدى سؤاله عما إذا كان يفترض منح الفرصة مجددا لهوملز وبواتينج أيضا، قال بيكنباور :"لو لم تنجح الأمور خلال آخر فترة توقف دولي قبل كأس الأمم الأوروبية، وذلك في مارس، سيكون على لوف أن يسلك مسارا جديدا."

وقال بيكنياور /75 عاما/ إن المنتخب الألماني يعاني من "مشكلة في القيادة".

وأضاف :"تكون بحاجة إلى قائد عندما لا تسير الأمور على ما يرام. الآن يضحك العالم علينا. ولحسن الحظ أن هذه الإخفاقات نادرة بالنسبة للمنتخب الوطني."