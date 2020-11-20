نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة تابسوبا لاعب بايرن ليفركوزن بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة مدافعه إدموند تابسوبا بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك لدى عودته من المشاركة الدولية مع منتخب بوركينا فاسو.

وذكر ليفركوزن عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الفحوص كشفت عن إصابة إدموند تابسوبا بعدوى كوفيد-19 بعد مشاركته في المباريات الدولية مع منتخب بوركينا فاسو. لم يخالط الفريق عقب عودته، وقد خضع للعزل."

كذلك أوضح النادي أن تابسوبا لم يخضع للفحص في استاد باير ليفركوزن، وإنما في مختبر بمدينة ليفركوزن.

وأضاف النادي :"ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة الآن بالتنسيق مع مسؤولي الصحة في كولونيا."