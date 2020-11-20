وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي:" حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه لحظة خاصة بالنسبة له، لاعبو فريقي منضبطون للغاية".
وتابع كلوب:" محمد صلاح بحالة جيدة، لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، سيعود إلينا اليوم الجمعة"".
وواصل كلوب:" أنا على تواصل بمحمد صلاح، وسيعود اللاعب إلى تدريبات ليفربول بمجرد تحول عينته إلى سلبية".
وغادر كل من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر اليوم الجمعة إلى لندن من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.
ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.
وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد حضوره حفل زفاف شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.