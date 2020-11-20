تمهيدا للعودة للملاعب.. فان دايك يتدرب لأول مرة بعد جراحة الرباط الصليبي

أفاد تقرير إنجليزي، اليوم الجمعة، بأن الهولندي فيرجيل فان دايك، أدى تدريبات خفيفة لأول مرة في مركز تدريبات نادي ليفربول الجديد " أكسا" استعدادا للعودة إلى الملاعب.

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن فيرجيل فان دايك أدى تدريبات خفيفة في مركز أكسا، لأول مرة منذ من إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فان دايك قد يتمكن من المشاركة مع ليفربول هذا الموسم، بعد أن كان يعٌتقد في البداية عن اللاعب سيغيب عن الريدز حتى الصيف المقبل.

كان فيرجيل فان دايك أصيب بقطع بالرباط الصليبي بعد تدخل عنيف من جانب بيكفورد حارس إيفرتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، منتصف شهر أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حال عدم تجديد اللاعب عقده مع ريال مدريد.

وتسبب راموس في إصابة قوية لـ محمد صلاح " خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ. ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث. وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.