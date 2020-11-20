الترجي التونسي يتعاقد رسميًا مع المهاجم نسيم بن خليفة لمدة موسمين

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، اليوم /الجمعة/، تعاقده رسميًا مع اللاعب التونسي السويسري نسيم بن خليفة، لمدة موسمين، وذلك بعد أن اجتاز صباح اليوم الاختبار البدني بنجاح.

وبحسب نادي الترجي فإن نسيم بن خليفة، مواليد 1992، يحمل الجنسية السويسرية لكنه من أصول تونسية، ويلعب في مركز المهاجم وسبق له أن لعب لفرق ''سان جال'' و''دراسشوبير'' و''لوزان'' في سويسرا، إلى جانب ''مالينس'' البلجيكي، و''اسكاشاهير'' سبور التركي و''نورمبارغ'' و''وولف سبورغ'' الألمانيين، كما لعب في صفوف المنتخب السويسري بكامل أصنافه العمرية.