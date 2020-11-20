رامي فارس: طول ما الأهلي بخير منتخب مصر بخير والتاسعة في القلعة الحمراء

أشاد المهندس رامي فارس، مالك الشركة العقارية الراعية للنادي الأهلي، بمستوى اللاعبين الدولين بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والذين انضموا للمنتخب الوطني في معسكر مباراتي توجو، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال رامي فارس، في تصريح له، إن النادي الأهلي نادي الوطنية ولاعبوه دائمًا داعمين للمنتخب وعلى مر التاريخ يكونوا داعمين للمنتخب الوطني في أي محافل، معلقًا: "طول ما الأهلي بخير منتخب مصر بخير".
وشدد الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي، على ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك والاحتفال بالبطولة التاسعة من قلب ستاد القاهرة الدولي.
و أعلن رامي فارس تأييده، لمبادرة لا للتعصب التي أطلقها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنبذ التعصب بين الجماهير في الوسط الرياضي، قبل نهائي القرن يوم 27 نوفمبر الجاري، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي بالخروج من المباراة بمظهر يليق بحجم القلعة الحمراء.
ومن ناحية اخرى أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي تقام مساء غد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
فيما كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا.
فيما كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقالت المصادر إن كهربا لم يشعر بأي أعراض ولكن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا.
وأضافت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغيب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي أذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جاءت النتيجة إيجابية.
وأوضحت أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائمًا بقوة.
وتابعت أن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.
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