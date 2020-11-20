الخطيب يطالب إدارة الأهلي والفريق بغلق جميع الملفات والتركيز علي النهائي الأفريقي

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلي كل أعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط علي غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتي ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.

ورغم خوض الفريق لمباراة مع أبوقير مساء غد في دور الــ8 لكأس مصر وعقد جمعية عمومية الأثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي

وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.

وأطمئن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكره عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وانتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء

وأكد عبدالحفيظ أن كل اللاعبين سيكونوا جاهزين لموقعة الزمالك حيث سينتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية عقب مواجهة أبوقير للأسمدة مباشرة ونفس الأمر بالنسبة لأليو ديانج وايمن اشرف .

فميا كشف الجهاز الطبي أن هناك برنامج تأهيلي مكثف سيخضع له النيجيري جونيور أجايي لتجهيزه لموقعة الزمالك حيث تعرض للإصابة بألتواء في الكاحل خلال مران الفريق يوم الأربعاء

وأثبت الفحص الطبي إصابته بجذع في الرباط الخارج لأنكل القدم ويحتاج لبضعة أيام لينتظم في التدريبات وبالتالي فهو خارج الحسابات الحمراء أمام أبوقير غدا في دور الــ8 لكأس مصر.