لسوء الأحوال الجوية.. إلغاء تدريبات منتخب الكرة النسائية

قرر الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان الغاء التدريب اليوم الجمعة نظرا لسوء الاحوال الجوية.

ومن المقرر أن يستانف الجهاز الفني لمنتخب فراعنة النسائية التدريبات فى المعسكر المفتوح بعد غد الأحد.

كانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية عقدت اجتماعا مع الجهاز الإداري للمنتخب على هامش التدريبات فى المعسكر التدريبي الجاري.

ومن المقرر قيام الدكتورة سحر عبدالحق عضو الجبلاية بمناقشة ترتيبات المعسكر المغلق المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل والذي سيشهد أولي التجارب الودية للمنتخبين.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام للحضور إلى ملعب دار ضباط حرس الحدود بطريق السويس كيلو أربعة ونصف وذلك بمناسبة ختام التجمع الثالث لمعسكر اعداد المنتخب المصري الاول ودون العشرين عامًا لكرة القدم النسائية استعدادً للمشاركة في البطولات الدولية و القارية وذلك اليوم الجمعه فى تمام الساعة الخامسه مساءا للتغطية الإعلامية.

وانطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الاول والآنسات تحت 20 سنة، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية لمتابعة المران للوقوف علي آخر الاستعدادات .

واكد أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، رضاه عن المستوى بوجه عام، مشيرا إلي أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات بسبب كم التدريبات وتلقينهن تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية، وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

فيما قال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء ٨ حارسات للمنتخب الأول و ٧ حارسات تحت ٢٠سنة، مشيرا إلي أن بعضهن تحت ٢٠ سنه ولا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول، و تم استدعائهن للوقوف علي مستوياتهن وسيشاركن مع الأندية في دورى تحت ٢٠ سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وأضافت،أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول.