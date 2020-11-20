لمدة 5 مواسم.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد السميع إبراهيم صانع ألعاب المنصورة

وكان عبدالسميع وشهرته سيمو محل إعجاب العديد من الأندية والتى سعت للتعاقد معه ولكن جدية المفاوضات من خلال إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه حسمت انتقاله لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لخمس مواسم رياضية وذلك بموافقة حسام حسن المدير الفنى والذى أشاد بإمكانات اللاعب

وتسعى إدارة النادي في إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق وضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية و البدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المُبشره .

وفي سياق آخر ينتظر مسئولو الاتحاد السكندري، رد النادي الأهلي في استعارة "أليو بادجي" إلى صفوف زعيم الثغر بدايةً من الموسم المقبل.

كان ذلك لمعرفة المواقف النهائي الخاص بلاعب الأهلي من أجل البحث عن مهاجم آخر في حالة اعتذار اللاعب عن الإعارة لصفوف الاتحاد السكندري.

ومن جهة أخرى، يرغب مسئولو الاتحاد السكندري في الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق.

كما يرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل وإسعاد جماهير زعيم الثغر.