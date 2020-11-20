حسين لبيب: لا نية لتأجيل بطولة العالم لكرة اليد للرجال بمصر

أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير المقبل أنه لا نية للجنة المنظمة أو وزارة الشباب والرياضة لتأجيل البطولة التي ستقام بمصر في موعدها المحدد؛ لافتا إلى أن الأمور في حقيقة الأمر تزداد صعوبة في أوروبا نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا لكن نتابع يوميا مع جميع الاتحادات التي أكدت مشاركتها في البطولة كل ما هو جديد وحتي الآن جميع الدول أكدت مشاركتها في المونديال.

وكشف مدير بطولة العالم أن لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة اليد زارت الصالات الأربع التي ستقام عليها البطولة بدءا من الصالة الكبرى في إستاد القاهرة التي تستوعب مدرجاتها ل ٢٢ ألف متفرج ثم صالة برج العرب التي تستوعب ٣٢٠٠ متفرج ووصولا لصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تكفي مدرجاتها لاستيعاب ٥٥٠٠ متفرج وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي تمتلئ مدرجاتها لسعة ٤٥٠٠ متفرج ، موضحا أن الأستاذات الجديدة وعملية التجديد والإحلال في صالة إستاد القاهرة نالت إعجاب اللجنة بدون إبداء أية ملحوظات سلبية بل كانت جميع التعليقات بها إشادة بالملاعب التي أصبحت جاهزة لاستقبال المنافسات

وانتهى اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر،من وضع الخطة النهائية لاستعداد المنتخب الأول لخوض منافسات كأس العالم المقرر أن تستضيفها مصر يناير 2021 المقبل وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونستعرض أبرز الاستعدادات النهاية للمنتخب على النحو التالي: يبدأ منتخب مصر الأول لكرة اليد الاستعدادات النهائية لكأس العالم مصر 2021، بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بمعسكر مغلق فى ظل عدم السفر لخوض أى معسكر أوروبى بسبب "كورونا". فيما تلقى الاتحاد تلقى دعوة من البحرين لإقامة مباراة ودية منتصف ديسمبر المقبل فى إطار الاستعدادات للمونديال. وكشف علاء السيد، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، عن خوض المنتخب الأول مواجهات ودية قوية مع عدد من المنتخبات الأوروبية التى تصل مبكرا للمشاركة فى كأس العالم مصر 2021، وأبرزها البرازيل واليابان، مؤكدا أن هذا هو الاحتكاك الأوروبى المتوفر فى ظل ظروف فيروس كورونا.

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