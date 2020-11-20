اجتماع بين رئيس النصر السعودي ولاعبي الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - حرص رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الحصة التدريبية للفريق، أمس الخميس.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن السويكت حث اللاعبين على بذل الكثير من الجهد في التدريبات خلال الأيام المقبلة، من أجل مواصلة الانتصارات بدءاً من مواجهة الهلال، لتحقيق تطلعات الجماهير.

وشهدت الحصة التدريبية للفريق أمس، مشاركة الأرجنتيني غونزالو مارتينيز في التدريبات بعد اكتمال شفائه من عدوى فيروس كورونا المستجد، وبدأ التدريب بتمارين لياقية متنوعة من أجل رفع مستوى اللياقة وسط لاعبي الفريق.

وبدأت وتيرة الإعداد ترتفع في النصر مع اكتمال شفاء عدد من اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا.

ويحل النصر ضيفاً على غريمه الهلال الإثنين المقبل، في مباراة "الديربي" ضمن منافسات الجولة 5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.