نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرجان يوجه الشكر للإدارة الهندسية للنادي بالأهلي على مجهوداتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي الشكر للادارة الهندسيه للنادي برئاسة المهندس سامح كامل على المجهود الذي يبذلوه بملف الانشاءات الخاص بالقلعه الحمراء .

وقال العميد محمد مرجان على هامش افتتاح بوابة النادي الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة ان مجلس الإدارة يواصل تنفيذ برنامجه الإنتخابي على جميع الاتجاهات رياضياً واجتماعياً وانشائياً .

واكد مرجان ان المجلس لا يكل ولا يمل في تنفيذ وعودة لإعضاء النادي ويواصل العمل في ملف الإنشاءات لتطوير النادي بجميع فروعه بالمواكبة مع تطوير الدولة المصريه على جميع المستويات كباري وطرق وانشاءات وبنية تحتية على أعلى مستوى .

وأشار المدير التنفيذي للقلعة الحمراء انه بعد الإنتهاء من الأكاديمية الخاصة بكرة القدم تم الانتهاء من تطوير سور وبوابة النادي وبعدها سيتم إنهاء جراج النادي بمدينة نصر وسيتم العمل على تطوير حدائق الأطفال وجميع البنيه التحتية للنادي بالمقر وفروعه الثلاثه وكذلك المجموعة الاقتصاديه في حمام السباحة الخاص بالتربية والتعليم وكذلك سيتم هدم المدرج القديم وتطوير مكانه وكل ذلك يتم بتنسيق كامل بين المجلس والادارة الهندسة.

ووجه مرجان شكره لاعضاء الجمعيه العموميه مؤكداً أن الجميع يفتخربأنتمائه للنادي الاهلي وخدمة أعضاء النادي خاصة وانهم يستحقوا الأفضل دائماً لرقيهم وتميزهم .

وأشار محمد مرجان الى ان الجمعيه العموميه للنادي كان محدد لها يوم 27 و 28 الجاري وبسبب التأجيل المتكرر لنهائي دوري أبطال افريقيا طلب محمود الخطيب رئيس النادي ضرورة تعديل موعد الجمعيه العموميه ليوم 23 و 24 بالاتفاق مع اعضاء المجلس والتفرغ لاتام لها ولضرورة التواجد بالجمعية العمومية وسط الأعضاء والاستماع لهم وتنفيذ كل طلباتهم ومقترحاتهم.

وطلب مرجان من اعضاء الجمعيه العمومية ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازيه اثناء الجمعيه العموميه خوفاً عليهم وكذلك طرح طلباتهم ومقترحاتهم وسيتم تنفيذها بالكامل في إطار روح العائله الواحده التي يعيشها لانادي حالياً.

واكد مرجان ان المجلس الحالي بذل مجهود جبار في جميع المستويات رياضياً واجتماعياً وانشائياً ومالياً ويفكر دائماً في توفير الموارد الماليه المختلفه بأفكار جديده متطورة ليحافظ على استقرار النادي وزيادة ميزانيته مما يساهم في توفير كل شئ لجماهير واعضاء النادي .

وقال مرجان ان الاهلي يمتلك فريق محترم ولاعبين رجال يبذلو اقصى جهد لاسعاد جماهير النادي ويمتلك ايضاً جهاز فني على مستوى عالي جداً ويشيد به الجميع وكان هناك توفيق كبير في التعاقد معه ونسعى جميعاً لصناعة فريق قوي يحصل على جميع البطولات مما يساهم في تطوير المنتخبات المصريه مشيراً الى انه دائماً عندما يكون الاهلي مميز كروياً يكون المنتخب مميز ويحقق البطولات ويكون هناك اجواء تنافسيه شريفه لصالح كرة القدم المصرية.