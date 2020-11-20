بعد إصابة صالح جمعة بكورونا.. محمد محمود: اللي يلعب بيه الأهلي يكسب بيه

وجه محمد محمود لاعب الأهلي رسالة قوية للجماهير قبل نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا امام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة .

وغرد محمد محمود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " أي فريق في العالم: اللي تكسب بيه العب بيه ، الأهلي : اللي نلعب بيه نكسب بيه .

جاء ذلك بعد اعلان النادي الاهلي اصابة صالح جمعة بفيروس كورونا بجانب العديد من اللاعبين المصابين اصابات عضلية

و أثارت إصابات الأهلي خلال الايام القليلة الماضية ذعر جماهير القلعة الحمراء في فقدان النجمة التاسعة التي يأمل الجميع في حصدها مع لقب الدوري الذي توج به الموسم الحالي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج موقف اصابات النادي الاهلي قبل النهائي المرتقب:

شهدت الفترة الماضية، تعرض أكثر من لاعب لكدمات مختلفة، بداية من محمد هانى الذى اشتكى من إصابة فى الرباط الخارجى للركبة خلال تواجده مع منتخب مصر، وأيضا أيمن أشرف الذى اشتكى أيضا من إصابة فى لقاء توجو بالجولة الرابعة.

كما تعرض المحترف المالى أليو ديانج لكدمة قوية مع منتخب مالى، ونفس الحال أيضا تعرض النيجيرى جونيور أجايى لكدمة فى تدريبات الأهلى، ونفس الأمر بالنسبة للتونسى على معلول الذى تعرض لكدمة بسيطة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ولم يكتف مستشفى الأهلي بهذه الاصابات، ولكن تعرض اليوم محمود عبد المنعم كهربا الى الاصابة بفيروس كورونا وسوف يتم اجراء مسحة اضافية يوم السبت القادم لتحديد موقفه.

ومن بعده أعلن النادي الأهلي تعرض محمد مجدي قفشة الى اصابة دامية بعد أن سقط في مران اليوم بسبب ارتطامه في حمدي فتحي، ونقل الى المستشفى لاجراء عملية خياطة عاجلة في الوجه أسفرت عن غرزتين.

وقال خالد محمود طبيب النادى الأهلى خلال تصريحات صحفية: "الأمور داخل الفريق تسير بشكل مميز، ولا يوجد أى أزمة بشأن إصابة معلول أو هانى أو ديانج أو أشرف، الفريق فى حالة جيدة وهذه العناصر سوف تلحق بمواجهة الزمالك بشكل طبيعى.

وأضاف: "النيجيرى جونيور أجايى سيخضع لفحص طبى فى الساعات المقبلة، بعد أن تعرض لإصابة فى أنكل القدم بعد إلتحام مع العربى بدر.

ومن المقرر أن يعود، علي معلول يوم السبت المقبل للمران فور عودته من رحلته الدولية مع المنتخب، وهاني يستعد للمشاركة في المران غداََ.