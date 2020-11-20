بسبب الأحوال الجوية.. الجبلاية تدرس موقف مباراة الأهلي وأبو قير في الكأس

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، المقرر لها، غدا، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، أمطارا غزيرة على محافظة الاسكندرية، مما يهدد إقامة مباراة الأهلي وأبو قير في موعدها.

وعلم " دوت الخليج"، أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سوف تخاطب هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أجوال الطقس في محافظة الاسكندرية غدا السبت قبل اتخاذ أى قرار.

والاتجاه السائد داخل اتحاد الكرة حتى الآن هو عدم تأجيل المباراة، حيث أقيمت مباراة الاهلي والزمالك " الموسم الماضي"، والتى انتهت بالتعادل السلبي فى الدورى الممتاز إقامتها فى ظل أجواء سيئة.