بسبب الأحوال الجوية.. الجبلاية تدرس موقف مباراة الأهلي وأبو قير في الكأس

وشهدت الساعات القليلة الماضية، أمطارا غزيرة على محافظة الاسكندرية، مما يهدد إقامة مباراة الأهلي وأبو قير في موعدها.
وعلم " دوت الخليج"، أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سوف تخاطب هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أجوال الطقس في محافظة الاسكندرية غدا السبت قبل اتخاذ أى قرار.
والاتجاه السائد داخل اتحاد الكرة حتى الآن هو عدم تأجيل المباراة، حيث أقيمت مباراة الاهلي والزمالك " الموسم الماضي"، والتى انتهت بالتعادل السلبي فى الدورى الممتاز إقامتها فى ظل أجواء سيئة.
على صعيد آخر، كشفت اللجنة الخماسية عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021.
وحدد مسؤولو اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق في الجزيرة،
ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.
وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.
وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.
وكانت أندية الدورى الممتاز رفضت المقترح الذى تقدم به حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات المستقيل بإقامة منافسات بطولة الدوري الحديد من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول فى تصفيات امم افريقيا ونظيره الأوليمبي الذى يساعد للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.
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