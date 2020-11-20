سنقاتل بكل قوة .. كلوب يرفع راية التحدي قبل موقعة ليستر سيتي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيقاتل بكل قوة، خلال مواجهة ليستر سيتي، المقرر لها، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي بريميرليج.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سييتي:" لن نشعر بالأسف على أنفسنا، وسنكون مستعدين بالقتال بكل قوة خلال المباريات المقبلة".

وتابع كلوب:" نحن فريق متجانس، كلما زادت أزمات الفريق، كلما اقتربنا من بعضنا البعض، كان الأمر دائما على هذا النحو وسيظل هكذا في هذا النادي". وأضاف كلوب:"" ربما نحن نعتقد أننا في أسوأ موقف ممكن، لكن الموسم طويل ولم نلعب سوى 8 مباريات فقط، لذلك ستكون هناك الكثير من المشاكل خلال الفترة المقبلة". وواصل:" لقد قلت دائما من أن يتعامل بشكل أفضل مع الأزمات التي تواجه، سيكون لديه فرصة أكبر لتحقيق النجاح، وهذا ما نريد أن نفعله". وأشار:" لا أعتقد أن على اللاعبين إثبات أي شيئ أمام ليستر سيتي، نحن نتعامل مع المواقف الصعبة بشكل جيد، ولن نستسلم قبل خوض المباراة بسبب الغيابات، وسنحاول تحويل ذلك إلى حافز لنا".

واستطرد:" نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، إذا فكرت في المباراة التالية قبل أن تلعب المباراة التي أمامك فلن يكون لديك فرصة في تلك المباراة". وأختتم:" لا يوجد موسم لا تواجه في أي مشكلة مع الإصابات، لكن في حالتنا يختلف الأمر قليلا حيث تعرض الكثير من اللاعبين لإصابات خطيرة، وهذا يجعل الأمر صعبا علينا". ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث. وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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