بعد إصابته بـ كورونا.. الجماهير لـ صالح جمعة: هترجع أقوى بكتير

انا مش عارف والله ايه السبب لكل ده لله الامر من قبل ومن بعد #صالح_جمعة ".
وقال أخرون: " كهربا كورونا صالح جمعة كورونا الأثنين من يومين إستأذنوا للغياب عن المران بصراحة لاعيبة مستهترة ولا تليق بالأهلي الحل معسكر من غدا لأن هذا الجيل الإستهتار سمة غالبة فيهم ولا يعنيهم جزاءات ولا إيقافات فلابد من فرض معسكر صارم ليستقيم المعوج بلاش تهريج" و" "قدر الله مشاء فعل " (وعسي أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون)
إن شاء الله هترجع اقوي بكتير يا#صالح_جمعه ".
وأعلن النادي الاعلي اليوم إصابة صالح جمعة ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد ان أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي تقام مساء غد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
فيما كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقالت المصادر إن كهربا لم يشعر بأي أعراض ولكن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا.
وأضافت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغيب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي أذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جاءت النتيجة إيجابية.
وأوضحت أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائمًا بقوة.
وتابعت أن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة
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