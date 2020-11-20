علاء عنتر: ما سمعته عن جماهير المصري وعشقها لناديها أقل من الموجود في الواقع

قال علاء عنتر احد صفقات المصرى البورسعيدى الجديدة اشكر مجلس ادارة المصرى لحرصهم على وجودى فى النادى بعد ابداء الكابتن على ماهر رغبته فى التعاقد معى .

واضاف علاء عنتر خلال المؤتمر الصحفى ان ما لمسته منذ وصولى من الدعم الجماهيرى كان اكبر حافز وداعم لى لبذل الجهد لاستعادة المصرى مكانته الكبرى فى صدارة اندية الدورى الممتاز.

وشدد علاء عنتر على معاهدته لجماهير بورسعيد العاشقة لناديها بان يحصل المصرى هذا الموسم على بطولة وهو اقل مايقدم لتلك الجماهير .

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واوضح عنتر كنت اسمع عن جماهير النادى المصرى وشغفها وحبها لناديها ولكن عندما حضرت الى بورسعيد وجدت ان الكلمات كانت باقل بقليل مما شاهدته على ارض الواقع

كانت دوت الخليج رصدت الاستعداد التى اقامها مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى بأحدى قاعات الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد للاعلان عن صفقات الموسم الجديد .

هذا ومن المنتظر ان يعلن مجلس ادارة النادى المصرى بعد قليل فى حضور الكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق عن 9 صفقات جديدة للموسم الجديد .

وكشفت عدد من المصادر داخل النادى ان من بين الصفقات الجديدة عدد من الطيور المهاجرة التى عادت مجددا للعب بالنادى بينهم احمد شديد قناوى و جريندو كما من بينهم عدد من الصفقات السوبر .

كان المصرى عقب رفع ايقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض و التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الاول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر .

و كان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لاول مرة منذ سنوات ونجح بالامكانيات المتاحة وقتها الوصول به الى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى