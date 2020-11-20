أخبار الرياضة.. إصابة صالح جمعة بكورونا.. وكلوب يدافع عن محمد صلاح.. والقاهرة تحتضن السوبر الأفريقي رسميا

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أقلعت منذ قليل طائرة الإسعاف الخاصة القادمة لنقل نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والنجم محمد الننى لاعب الأرسنال إلى إنجلترا لاستكمال العزل بعد اصابته بكورونا . أعلن نادي الجونة صفقاته الجديدة استعدادا لخوض الموسم القادم من بطولة الدوري الممتاز حيث تعاقد مع 6 لاعبين جدد أبرزهم أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الأهلي السابق. يترقب عشاق الكرة العالمية الظهور الأول للكاميروني يوسوفا موكوكو مع فريق بوروسيا دورتموند الأول، في الدوري الألماني " بوندسليجا".

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